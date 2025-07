Tiroler Rad-Held Gall kletterte auf der letzten Alpen-Etappe in die Top fünf

Felix Gall hat sich nach dem letzten schweren Anstieg der diesjährigen Tour de France auf den fünften Gesamtrang vorgeschoben. Der Osttiroler erreichte das Ziel in La Plagne am Freitag als Sechster. Der Niederländer Thymen Arensman holte sich seinen zweiten Tagessieg, der im Gelben Trikot fahrende Tadej Pogacar ließ am Weg zur Titelverteidigung als Dritter nichts anbrennen. Der Slowene geht mit über vier Minuten Vorsprung auf Jonas Vingegaard ins finale Wochenende der Tour.