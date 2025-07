„Gehe neuen Perspektiven entgegen“: ÖSV-Doppel-Weltmeisterin verlässt ORF

Wien – Alexandra Meissnitzer hat auf eigenen Wunsch ihre Tätigkeit als Expertin bei den Ski-alpin-Übertragungen im ORF-Fernsehen beendet. Die Doppel-Weltmeisterin 1999 und Ex-Gesamtweltcup-Siegerin sagte in einer Aussendung, sie wolle sich weiterentwickeln und „den nächsten Schritt" gehen. Dieser könnte laut eigenen Angaben zum Weltverband FIS führen, wo die Salzburgerin eine Aufgabe in der Öffentlichkeitsarbeit übernehmen könnte. Diesbezüglich würden Gespräche laufen, sagte Meissnitzer am Freitag. (APA)