Kambodscha ruft zu Feuerpause im Konflikt mit Thailand auf

Zuvor war es an der Grenze zwischen beiden Ländern den zweiten Tag in Folge zu schweren Gefechten gekommen. Das kambodschanische Militär habe dabei schwere Waffen wie Artillerie und Raketenwerfer eingesetzt, teilte die thailändische Armee mit. Dabei stieg in Thailand die Zahl der Todesopfer den Behörden zufolge auf 15. In Kambodscha wurde laut amtlichen Angaben ein Zivilist getötet.