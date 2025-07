Drei Tote bei Angriffen in Russland und der Ukraine

Bei russischen Angriffen in der Ukraine hat es nach Behördenangaben in der Nacht auf Samstag mindestens einen Toten gegeben. In Dnipro, der Hauptstadt der zentralukrainischen Region Dnipropetrowsk, sei eine Person in einem Hochhaus getötet worden, teilte Dnipros Bürgermeister Borys Filatow mit. Russlands Behörden meldeten unterdessen zwei Tote bei einem ukrainischen Drohnenangriff in der Grenzregion Rostow.

Neben Dnipro berichteten auch die ukrainischen Städte Charkiw und Saporischschja von russischen Angriffen. Charkiws Bürgermeister Ihor Terechow erklärte, die zweitgrößte Stadt der Ukraine sei in der Nacht "fast drei Stunden lang" unter Dauerbeschuss durch russische Lenkbomben, Raketen und Angriffsdrohnen gestanden. In Saporischschja brachen nach Angaben von Regionalgouverneur Iwan Fedorow infolge russischer Drohnenangriffe mehrere Brände aus, unter anderem in einem Wohngebäude.

Bei einem ukrainischen Drohnenangriff in der südrussischen Region Rostow geriet nach Angaben des Gouverneurs Juri Sliusar ein Fahrzeug in Brand. Zwei Menschen seien dabei getötet worden, teilte Sliusar im Onlinedienst Telegram mit.

Vertreter der Ukraine und Russlands hatten sich am Mittwoch bei erneuten direkten Gesprächen in Istanbul auf einen weiteren Gefangenenaustausch geeinigt. Eine Einigung auf eine Waffenruhe in dem seit mehr als drei Jahren andauernden russischen Angriffskrieg ist aber weiterhin nicht in Sicht. Moskau verlangt von der Regierung in Kiew, vier von Russland für annektiert erklärte ukrainische Regionen vollständig abzutreten. Die Ukraine weist diese und andere Forderungen Russlands als unannehmbar zurück.