Selenskyj: Heftige Kämpfe um Pokrowsk im Osten der Ukraine

Um die Stadt Pokrowsk im Osten der Ukraine finden laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj erneut heftige Kämpfe statt. Die Lage dort erhalte zurzeit die "größte Aufmerksamkeit", sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache am Freitag. Ukrainische Truppen seien zudem weiterhin in der nördlichen Grenzregion Sumy im Einsatz.