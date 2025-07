Was hinter dem aktuellen Urlaubs-Schlussverkauf steckt

Innsbruck, Wien – Wer heute bucht, kann nächsten Mittwoch in einem Vier-Sterne-Resort in Ägypten die Beine hochlegen. Kosten: 1027 Euro „all inclusive“ – auch Flug und Transfer. Die Spontanität wird mit einem Rabatt von 34 Prozent im Vergleich zum Preisniveau des Frühjahres belohnt. Dabei ist der Super-Sale noch gar nicht ausgeschöpft: Bis zu minus 40 Prozent preist TUI Österreich aktuell auf seiner Webseite an. Der Tiroler Anbieter Idealtours wirbt mit bis zu minus 35 Prozent.

Geschuldet sein dürfte dies den zum Teil horrenden Preisen zu Jahresbeginn. Weil dadurch viele Hotelzimmer leer blieben, will man sie nun im Schlussverkauf an den Urlauber bringen. Zwar seien Nachlässe von 30 bis 40 Prozent bei Last-Minute-Angeboten laut TUI durchaus gängig, aber „die Preisrallye der vergangenen Jahre war schongehörig“, erklärt Andreas Kröll, Obmann der Sparte Reisebüros in der Tiroler Wirtschaftskammer. Nun würden einige nach unten korrigieren, die ihre Preise nicht durchsetzen konnten. Sehr spontane Menschen, „denen es egal ist, wo es hingeht“, hätten dadurch echte Chancen auf Schnäppchen.

Allerdings: flexibel müsse man sein. Was sowohl Flugzeiten (zum Teil am nächsten Tag) als auch Lage, Hotel und Destination betrifft. Denn in der „Lieblingsdestination der Tiroler Italien“ gebe es Nachlässe dieser Art nicht. Hier sei die Nachfrage „massiv“, sagt Kröll, was unter anderem auch daran liege, dass die Anreise aus Tirol mit verschiedensten Verkehrsmitteln möglich sei und Italien einen großen Markt an „Heimurlaubern“ habe. Also Italiener, die in Italien Urlaub machen. Auch Spanier und Briten würden Richtung Mittelmeer drängen.