Fahrzeug in Matrei gestoppt: Lenker hatte Waffe und Kokain bei sich

Bei einer Fahrzeugkontrolle ist die Polizei in der Nacht auf Samstag in Matrei am Brenner auf eine Waffe und Drogen gestoßen. Kurz nach Mitternacht geriet ein Fahrzeug wegen „auffälligem Fahrverhalten“ ins Visier einer Polizeistreife der PI Steinach. Im Zuge einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle stellte sich heraus, dass der 55-jährige Fahrer keinen gültigen Führerschein hatte.