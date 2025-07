Bublik setzte sich in Kitzbühel die Krone auf, Final-Niederlage für ÖTV-Doppel

Alexander Bublik ist seiner Favoritenrolle beim Sandplatz-Klassiker in Kitzbühel gerecht geworden. Der topgesetzte Kasache holte sich am Samstag mit einem 6:4,6:3 im Finale gegen den Franzosen Cazaux den Turniersieg. Für den Weltranglisten-30. war es der zweite in Folge auf der ATP-Tour, nachdem er vergangene Woche bereits in Gstaad triumphiert hatte. Im Doppel verpassten die Österreicher Neil Oberleitner und Joel Schwärzler ihren Premierentitel.