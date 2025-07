Mehrere Zehntausend Euro Schaden haben Diebe in der Nacht auf Samstag in Wörgl angerichtet. Laut Polizei brachen sie in einen Baustellencontainer ein und stahlen „eine größere Anzahl an Baugeräten“. Es entstand ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich. (TT.com)