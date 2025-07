Dreiste Diebe waren Samstagfrüh in Brixlegg am Werk: Ein Mann betrat laut Polizei gegen 7.35 Uhr ein Geschäft und verwickelte die Verkäuferin in ein Gespräch. Währenddessen betrat ein weiterer Mann den Laden und stahl in einem unbeobachteten Moment einen mittleren vierstelligen Betrag aus dem Büroraum. (TT.com)