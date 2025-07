Moped prallte gegen Auto: Zwei Jugendliche und Frau in Oberhofen verletzt

Bei einer Kreuzung in Oberhofen kam es Samstagnachmittag zu dem Zusammenstoß. Die beiden Jugendlichen auf dem Moped stürzten zu Boden.

Oberhofen – Bei einem schweren Unfall wurden am Samstagnachmittag zwei Jugendliche und die Beifahrerin eines Autos in Oberhofen verletzt. Der Zwischenfall ereignete sich gegen 13.20 Uhr, als ein 73-jähriger Autofahrer auf der Völser Straße (L11) in Richtung Westen unterwegs war.

Im Kreuzungsbereich mit der Gemeindestraße „Gasse“ fuhr ein 16-jähriger Österreicher ersten Meldungen zufolge mit seinem Moped in Richtung Süden. Er kreuzte ungebremst die Landesstraße. Dabei prallte er gegen die Beifahrerseite des Autos. Der Bursche und sein 17-jähriger Begleiter am Sozius wurden vom Moped geschleudert und blieben verletzt auf der Fahrbahn liegen.

Nur Autolenker blieb unverletzt

Ein entgegenkommender Fahrzeuglenker setzte die Rettungskette in Gang. Der 16-Jährige wurde mit einer schweren Verletzung am Handgelenk in die Klinik Innsbruck, der 17-Jährige mit einer Verletzung am Schlüsselbein ins Krankenhaus Hall eingeliefert. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt, seine 71-jährige Beifahrerin erlitt eine Verletzung unbestimmten Grades und wurde ebenfalls ins Krankenhaus Hall eingeliefert.