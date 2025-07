400 Zug-Fahrgäste aus Eisenbahntunnel vor Wien evakuiert

Zu einem Großeinsatz der Blaulichtorganisationen ist es am Samstag vor den Toren Wiens gekommen. Wie Klaus Baumgartner, ein Sprecher der ÖBB, der APA bestätigte, blieb um 13.30 ein ICE der Deutschen Bahn aufgrund einer technischen Störung nach der Station Wien-Meidling im Eisenbahntunnel Knoten Hadersdorf stehen. Da ein Abschleppen technisch nicht möglich war, wurde zunächst entschieden, die rund 400 Passagiere im Tunnel in einen Ersatzzug umsteigen zu lassen.

Aufgrund einzelner Fahrgäste, die sich nicht an die Anweisungen der ÖBB hielten, der fortgeschrittenen Zeit und um weitere Verzögerungen zu vermeiden, wurde davon am späteren Abend abgegangen. "Aktuell bringen wir in enger Absprache mit den ÖBB die Personen über Notausstiege ins Freie", teilte ein Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr nach 19.00 Uhr der APA mit. Kurz vor 20.00 Uhr waren die Evakuierungsmaßnahmen abgeschlossen.