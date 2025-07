Förderbericht: 29 Mio. Euro für oberösterreichische Parteien

Der online abrufbare Förderbericht des Landes Oberösterreich zeigt: Auch 2024 flossen hohe Beträge - gut 29 Millionen Euro - nicht nur an die Parteien, sondern auch an die ihnen zuzuordnenden Thinktanks und "Akademien" sowie an Vorfeldorganisationen. Die Landesparteien erhielten 2024 inflationsbedingt 7,8 Prozent mehr, die Klubs nur rund 3,15 Prozent. Ansonsten gab es nur punktuell Änderungen gegenüber 2023.