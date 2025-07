Doskozil für VfGH-Entscheidung zu Ertragsanteilen

Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) bekräftigt seine Forderung nach einer gerechten Verteilung der Mittel auf die Bundesländer beim Finanzausgleich 2028. Sollten die Verhandlungen dazu kein zufriedenstellendes Ergebnis aus burgenländischer Sicht bringen, will sich Doskozil an den Verfassungsgerichtshof (VfGH) wenden. Dies wäre aus seiner Sicht ohnehin die beste Variante, meinte er im APA-Interview.

An diesen will er sich auch wenden, falls bei den Pensionen der Vertrauensschutz verletzt wird - ungeachtet der roten Regierungsbeteiligung auf Bundesebene. Von der Bundes-SPÖ verlangt er auch, in der aktuellen Diskussion über ein höheres Pensionsantrittsalter von 70 Jahren dagegenzuhalten. "Das Antrittsalter zu heben, führt indirekt zu einer faktischen Pensionskürzung", warnte der Landesparteivorsitzende und meinte: "Ich hoffe, die SPÖ beweist dort Rückgrat." Zwar könne man sich das Pensionssystem natürlich anschauen und diskutieren, wie es gerechter gestaltet werden kann. Lediglich über längere Arbeitszeiten und ein höheres Pensionsantrittsalter zu sprechen, dies sei aber die "einfachste Lösung", kritisierte er.