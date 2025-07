Thailand und Kambodscha kämpfen weiter

Trotz der Forderungen von US-Präsident Donald Trump nach einer Waffenruhe zwischen Kambodscha und Thailand ist es am Sonntagmorgen in der Grenzregion erneut zu Kämpfen gekommen. Das Außenministerium in Bangkok zitierte einen Militärsprecher, Kambodscha habe die Gefechte begonnen und bei dem Beschuss auch zivile Wohnhäuser getroffen. Der thailändischen Zeitung "Khaosod" zufolge ereignete sich der Angriff im Distrikt Phanom Dong Rak in der nordöstlichen Provinz Surin.