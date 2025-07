Nach Hangrutsch: Kössener Straße in beide Richtungen gesperrt

Aufgrund eines Hangrutsches in der Nacht auf Sonntag ist die Kössener Straße (B176) derzeit in beide Richtungen gesperrt. Laut dem Land bleibt die Sperre mindestens bis Montag aufrecht.

Kössen – Nach einem Hangrutsch in der Nacht von Samstag auf Sonntag bleibt die Kössener Straße (B176) bei Kilometer 20,2 in beide Richtungen gesperrt. Das berichtet das Land Tirol in einer Aussendung am Sonntagvormittag. Die Sperre wird voraussichtlich bis Montagvormittag aufrechterhalten bleiben, da weiterhin Material von der betroffenen Stelle abbricht und die Wettervorhersage derzeit keine Besserung verspricht.