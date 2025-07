Nach Niederlage stehen Raiders vor Play-off-Aus, Frauen-Team gewann Ladies Bowl

Die Swarco Raiders Tirol erlitten in der Division South der European League of Football einen schmerzhaften Rückschlag. Die Innsbrucker verloren am Samstag bei den Madrid Bravos in einem munteren Spiel mit 28:54. Nach der fünften Saisonniederlage sind die Play-offs für die Truppe von Headcoach Jim Herrmann zwar noch rechnerisch möglich, die Tiroler sind dafür aber auf Schützenhilfe anderer Teams angewiesen.

Bis zur Halbzeit (23:20 für Madrid) konnten die Raiders nach einer starken Aufholjagd mithalten. Danach zogen die Spanier allerdings davon und die Raiders erlebten einen gebrauchten Tag.

Frauen-Team verteidigte Ladies Bowl

Ein Lichtblick in den Reihen der Raiders war das Frauen-Team. Die Spielgemeinschaft Swarco Raiders Tirol/Schwaz Hammers setzte sich in der 26. Ladies Bowl in St. Pölten gegen die Salzburg Ducks deutlich mit 80:26 und schaffte damit die Titelverteidigung. Schon im Premierenjahr hatte sich das Team von Headcoach Peter Wurzer die Krone aufgesetzt.

Die Spielgemeinschaft Swarco Raiders Tirol/Schwaz Hammers feierte die Titelverteidigung in der Ladies Bowl. © Swarco Raiders