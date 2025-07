Elfjähriger nach Unfall in Mittenwald in Innsbrucker Klinik verstorben

Der 18-jährige Lenker kam in den Gegenverkehr und krachte in das Auto einer fünfköpfigen Familie. Ein elfjähriges Kind überlebte den schweren Unfall nicht.

Mittenwald, Innsbruck – Nach einem schweren Frontalzusammenstoß Samstagnachmittag auf der B2 bei Mittenwald im grenznahen Bayern ist ein Elfjähriger seinen schweren Verletzungen in der Innsbrucker Klinik erlegen.

Wie die Polizei am Sonntag in einer Presseaussendung berichtete, wurde die Familie aus Leipzig wie auch die beiden 18-jährigen Männer aus Hamburg im anderen Fahrzeug in umliegende Kliniken transportiert.