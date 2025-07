56 vorübergehende Festnahmen nach Identitären-Demo am Samstag in Wien

Am Samstag kam es in Wien zu einer Demonstration der rechtsextremen Identitären-Bewegung und mehreren Gegendemonstrationen, die zu 56 Festnahmen und über 200 Anzeigen führten.

Wien – Rund um die Demonstration der rechtsextremen Identitären sowie mehrere Gegendemos am Samstagnachmittag in Wien hat es 56 vorübergehende Festnahmen und knapp über 200 Anzeigen gegeben, so die Bilanz der Polizei am Sonntag. Die Festnahmen erfolgten bei der Auflösung der insgesamt drei Sitzblockaden, mit denen Gegendemonstranten den rechtsextremen Demonstrationszug durch die Wiener Innenstadt verhindern wollten, wie ein Sprecher gegenüber der APA erklärte.