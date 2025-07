Jugendliche klammerten sich in Bayern an Zügen fest: Polizei stoppte lebensgefährliche Aktion

Augsburg – Zwei Jugendliche sollen in Bayern wiederholt außen festgeklammert an Zügen mitgefahren sein. Die deutsche Bundespolizei hat die beiden „Train-Surfer“ nach einer der lebensgefährlichen Aktionen geschnappt. Deren Eltern müssten sich nun auf diverse saftige Kostenbescheide von Bundespolizei, Feuerwehr und Deutscher Bahn gefasst machen, teilte die Bundespolizeiinspektion München mit.

Die beiden Burschen im Alter von 14 und 15 Jahren waren nach Angaben der Polizei am Sonntag kurz nach Mitternacht in München-Pasing auf die Kupplung eines ICE geklettert. Nachdem eine Zeugin sich bei der Polizei gemeldet hatte, wurde der Schnellzug am etwa 30 Kilometer entfernten Bahnhof Mammendorf (Landkreis Fürstenfeldbruck) angehalten.