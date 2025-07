Bratwurst war ihm zu teuer: 18-Jähriger rief auf Volksfest mehrmals die Polizei

Weil ihm die Bratwurst auf dem Hofer Volksfest in Bayern zu teuer war, hat ein Mann mehrmals den Notruf gewählt. Der 18-Jährige forderte laut Polizei innerhalb weniger Minuten mehrere Male eine Streife an. Der Betrunkene hatte sich nach seinem Volksfestbesuch in der Nacht noch ein paar Bratwürstel kaufen wollen. Ihm erschien aber der Preis zu hoch und er wollte mit dem Verkäufer verhandeln – ohne Erfolg.