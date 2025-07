Rekord beim Golf-Nachwuchs, Billard-Talent Biasio schrammte an EM-Medaille vorbei

Golf: Der Golfclub Walchsee-Moarhof war diese Woche Schauplatz der Tiroler Schüler- und Jugendmeisterschaft. 50 Nachwuchsgolfer sorgten dabei für einen neuen Teilnehmerrekord. Trotz wetterbedingter Verkürzung am zweiten Spieltag wurde die Tiroler Meisterschaft in den Altersklassen U10 bis U16 über 27 bzw. neun Löcher ausgespielt. Die Sieger: U10: Paul Uanschou-Rudig; U12: Anna Kistl, Vincent Marquardt; U14: Adele Kontrus, Leon Baumann; U16: Laura Rasp, Eugen Kontrus.

Billard: Der Tiroler Raphael Biasio (SBC Inzing) schrammte bei der Billard-Jugend-Europameisterschaft in Slowenien in der U19-Wertung mit zwei fünften Plätzen (8-Ball, 9-Ball) nur knapp an Bronze vorbei. Mit Jonas Bigl (SBC Inzing) und Raphael Marth (BC Vils) waren zwei weitere Tiroler in der U17 dabei. Ihre besten Ergebnisse waren Platz 17 im Einzel und Platz sieben im Team.