Zuschauer evakuiert: ZDF-Fernsehgarten musste vorzeitig abgebrochen werden

Aufgrund heftiger Unwetter musste am Sonntag die Mallorca-Ausgabe des ZDF-Fernsehgartens nach nur 15 Minuten abgebrochen werden. Moderatorin Andrea Kiewel bedauerte die Entscheidung.

Mainz – Der ZDF-Fernsehgarten ist am Mittag nach einer Viertelstunde geräumt worden. Andrea Kiewel, die Moderatorin der Sommer-Sonntagmittag-Liveshow, konnte es kaum fassen, die Sendung habe doch gerade erst angefangen: „Bringt euch in Trockenheit.“ Es tue ihr so leid. Das Unwetter durchkreuzte die Mallorca-Ausgabe der Sendung, bei der Partyschlagerstars auftreten, die auf der beliebten spanischen Urlaubsinsel gefeiert werden.