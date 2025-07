Viel zu schnell unterwegs: Raser ohne Führerschein ging Polizei in Assling ins Netz

Assling – Viel zu schnell war in der Nacht auf Sonntag in Assling ein Autofahrer unterwegs. Gegen 1.40 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Lienz Verkehrskontrollen auf der Drautalstraße (B100) durch, als ihnen der Wagen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auffiel. Der Pkw raste in Fahrtrichtung Sillian und überschritt die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h erheblich. Bei einer anschließenden Verfolgung erreichten die Beamten eine Geschwindigkeit von 190 km/h, um den Raser einzuholen.