Baumgartners Tod: Familie lädt Fans und Freunde zu Verabschiedung ein

Nach dem tödlichen Motor-Paraglider-Absturz von Felix Baumgartner Mitte Juli in Italien hat die Familie Freunde und Fans eingeladen, von dem Extremsportler Abschied zu nehmen. Die Möglichkeit zur persönlichen Verabschiedung in Stille gibt es am Montag von 12 bis 20 Uhr und am Dienstag von 9 bis 16 Uhr bei der Bestattung Schoosleitner in Thalgau (Bezirk Salzburg-Umgebung), wie in einer Presseaussendung am Sonntag mitgeteilt wurde.