21-Jähriger bei Motorradunfall in Kramsach verletzt

Bei einem Unfall mit seinem Motorrad ist ein 21-Jährgier am Sonntagnachmittag in Kramsach unbestimmten Grades verletzt worden. Der Österreicher war mit seinem Bike gegen 13.15 Uhr auf der L211 auf der Höhe des Reintalersees in Richtung Osten unterwegs, als er auf der regennassen Fahrbahn stürzte. Der Mann wurde gegen die Leitschiene geschleudert und zog sich Verletzungen am linken Bein zu.