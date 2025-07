Piastri gewann Geduldsprobe von Spa und baute Vorsprung in WM-Wertung aus

McLaren-Pilot Oscar Piastri hat den Großen Preis von Belgien in der Formel 1 nach einer mehr als einstündigen Regenverschiebung vor dem Start gewonnen. Der WM-Leader triumphierte am Sonntag auf auftrocknender Strecke in Spa-Francorchamps souverän vor seinem Teamkollegen Lando Norris. Für McLaren war es der dritte Doppelsieg in Serie, zuletzt hatte Norris zweimal gesiegt. Ferrari-Pilot Charles Leclerc komplettierte das Podium vor Weltmeister Max Verstappen im Red Bull.