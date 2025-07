Mehrere Tote und Verletzte: Zug mit 100 Passagieren in Süddeutschland entgleist

Im deutschen Bundesland Baden-Württemberg ist es am Sonntagabend zu einem schweren Zugunglück gekommen. Kurz nach 18 Uhr entgleiste im Kreis Biberach in Oberschwaben ein Regionalexpress der Deutschen Bahn mit etwa 100 Passagieren. Offenbar sprangen mehrere Waggons aus den Schienen und landeten in einem Waldgebiet.