Zug in Süddeutschland entgleist: Drei Menschen kamen ums Leben, 50 Verletzte

Am Sonntag entgleiste in Oberschwaben ein Regionalzug mit etwa 100 Fahrgästen. Drei Personen kamen bei dem Unglück ums Leben, unter anderem der Lokführer und ein weiterer Mitarbeiter. Die Ermittlungen zur Ursache laufen, ein Erdrutsch könnte eine Rolle gespielt haben.

Bei einem Zugunglück in Riedlingen im Südosten des deutschen Bundeslandes Baden-Württembergs am Sonntagabend sind drei Menschen ums Leben gekommen. Laut Kreisbrandmeisterin Charlotte Ziller sind unter den Toten der Lokführer und ein weiterer Mitarbeiter der Deutschen Bahn (DB). Zudem gehen die Einsatzkräfte inzwischen von rund 50 Verletzten aus. 25 davon seien schwer verletzt, sagte Ziller. Ein Zugunfall in Kärnten verlief indes glimpflich.