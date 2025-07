Katholisches Weltjugendtreffen in Rom beginnt

An den ersten beiden Tagen stehen katholische Influencerinnen und Influencer im Mittelpunkt. Höhepunkt des einwöchigen Programms sind ein Gebetsabend und eine Abschlussmesse mit Papst Leo XIV. am Stadtrand von Rom. Etwa 13.000 Menschen sind im Einsatz, um das Treffen abzusichern, unter ihnen 3.000 Rettungskräfte. Für die Teilnehmenden aus Österreich ist laut Kathpress ein Treffen am Dienstagvormittag in der Basilika von Sant'Anselmo geplant.