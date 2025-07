Gespräche zwischen Thailand und Kambodscha in Malaysia

Bei den Gefechten geht es um einen jahrzehntealten Grenzstreit zwischen den beiden Nachbarn. Was die Eskalation genau ausgelöst hatte, ist aber nach wie vor unklar. Malaysia hat in diesem Jahr den Vorsitz der südostasiatischen Staatengemeinschaft ASEAN. Ministerpräsident Anwar Ibrahim hatte schon am Donnerstag kurz nach Beginn der Kämpfe mit seinen Amtskollegen aus Thailand und Kambodscha gesprochen und sich als Vermittler in dem Konflikt angeboten.