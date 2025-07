Waffenruhe Thailand-Kambodscha ab Dienstag

Thailand und Kambodscha haben sich auf eine Waffenruhe in ihrem Grenzkonflikt geeinigt. Sie soll ab Mitternacht, also ab Beginn des Dienstag (Ortszeit), gelten, sagte der als Vermittler tätige malaysische Premier Anwar Ibrahim nach einem Gespräch der Regierungschefs beider Länder, Hun Manet (Kambodscha) und Phumtham Wechayachai (Thailand) in Putrajaya in Malaysia. Zwischen den beiden Nachbarländern war am Donnerstag der jahrzehntelange Grenzstreit wieder einmal eskaliert.