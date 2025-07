Schwerer Autounfall in Matrei in Osttirol: 82-Jähriger prallte gegen Mauer und stürzte ab

Zu einem schweren Autounfall kam es am Sonntagabend in Matrei in Osttirol. Ein 82-jähriger Deutscher war laut Polizei gegen 19.45 Uhr auf der Felbertauernstraße unterwegs. Kurz vor der Südausfahrt des Felbertauerntunnelportals prallte er gegen die rechte Steinmauer, durchbrach vor der Mautstelle die Betonpoller und stürzte daraufhin etwa 20 Meter eine Böschung hinunter. Wie es dazu kam, war zunächst unklar.