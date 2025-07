„Sie sollen einfach Kind sein dürfen“: Wie lilawohnt Frauen und ihren Kindern hilft

Pädagogische Begleitung: Viele seien schon oft umgezogen, erlebten mehrere Beziehungsabbrüche. Die pädagogische Mitarbeiterin versucht, herauszufinden, was die Kinder brauchen, auch um Erlebtes aufzuarbeiten. „Wir schauen aber auch, was man mit den Kindern und Jugendlichen unternehmen kann. Vielleicht finden wir auch zusammen ein neues Hobby, etwas, was sie gerne ausprobieren wollen.“ Dabei erleben sie auch, dass sie oft mehr können, als sie sich selbst zutrauen. Auch Besuche in Bibliotheken, Ausflüge ins Schwimmbad oder zum Eislaufen gehören dazu. „Sie sollen auch positive Erfahrungen machen können und einfach einmal Kind sein können.“ Als Bezugsperson bespricht sie auch Gesundheitsthemen, begleitet sie auch zu Arztterminen. „Ganz wichtig ist auch, dass wir mit den Jugendlichen an einer positiven Zukunftsperspektive arbeiten.“