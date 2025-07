Tragisches Unglück in Kärnten: 60-jähriger Tiroler stürzt bei Schwammerlsuche in den Tod

Am Wochenende ereignete sich ein tödlicher Unfall in Oberkärnten, bei dem ein 60-jähriger Tiroler verunglückte. Der Mann wurde am Sonntagnachmittag von einem Verwandten leblos aufgefunden, nachdem er wohl beim Schwammerlsuchen abgestürzt war.

Obervellach – Ein Unfall mit tödlichem Ausgang ereignete sich am Wochenende in Oberkärnten. Wie mehrere Medien und die Kärntner Polizei Montagfrüh berichten, war ein 60-jähriger Tiroler am Samstagvormittag auf die Staneralm in der Gemeinde Obervellach im Bezirk Spittal an der Drau gefahren, um dort zu übernachten. Nachdem der Mann tags darauf nicht wie vereinbart um die Mittagszeit wieder zu Hause ankam, setzte seine Ehefrau einen Notruf ab.