Badegäste bei Bränden auf Sardinien teils eingeschlossen: Wind erschwert Evakuierung

Rom, Sardinien – Sardinien hat einen weiteren Tag mit schweren Bränden erlebt. Am schlimmsten ist die Lage derzeit in Villasimius im Süden der italienischen Insel, wo die Flammen bereits bis nahe an den Strand vorgedrungen sind. Die Fluchtwege für Badegäste dort wurden durch das Feuer fast vollständig blockiert. Ihre Evakuierung auf dem Seeweg wurde wiederum durch den starken Mistral-Wind, der seit Stunden über den Süden Sardiniens hinwegfegt, erheblich erschwert.

Auch ein Hubschrauber der Feuerwehr war im Einsatz, um mögliche Rettungen aus der Luft zu ermöglichen und die Einsatzkräfte am Boden zu unterstützen, so die Feuerwehr am Sonntag. Viele Badegäste versuchten, zu ihren Autos zu gelangen – einige Fahrzeuge waren aber bereits durch die Flammen zerstört. Zwei Löschflugzeuge sind im Einsatz, um das Feuer einzudämmen. Zusätzlich kämpften zwei Feuerwehrteams am Boden gegen die Ausbreitung des Feuers und versuchen weiterhin, das Gebiet zu sichern.

📽️ Video | Verheerende Brände auf Sardinien

Brände in Griechenland unter Kontrolle, Gefahr bleibt hoch

Die schweren Brände, die am Wochenende in Griechenland gewütet haben, sind inzwischen unter Kontrolle gebracht oder vollständig gelöscht worden. Lediglich in einem dünn besiedelten Gebiet im Nordwesten des Landes kämpfte die Feuerwehr am Montag noch gegen die Flammen, wie der Sender ERTNews berichtete.

Großbrände auf mehreren Inseln und bei Athen

In den vergangenen drei Tagen waren im Norden Athens sowie auf den Inseln Kreta, Euböa und Kythira und auf der Halbinsel Peloponnes mehrere große Brände ausgebrochen. Dutzende Menschen mussten mit Atemwegsbeschwerden in Krankenhäuser gebracht werden, zahlreiche Ortschaften wurden evakuiert.

Nutz- und Wildtiere verendeten, Häuser wurden zerstört. Touristische Anlagen blieben nach bisherigen Erkenntnissen verschont.

Behörden warnen vor weiterer Brandgefahr

Zivilschutz und Feuerwehr warnen jedoch, dass die Brandgefahr auch in den kommenden Tagen hoch bleibt. Die aktuell anhaltende Trockenheit und starker Wind können selbst kleine Feuer rasch zu Großbränden werden lassen.

📽️ Video | Zahlreiche Waldbrände in Griechenand

