AQUA DOME: So viele Ideen für den Thermen-Sommer

100 Prozent Wettergarantie im Sommer: Das gibt’s nur im AQUA DOME! Denn dank weitläufiger In- und Outdoor-Bereiche und 2.200 m2 Wasserfläche hat die preisgekrönte Therme immer Saison.

Dazu: Poolbar, Mondscheinbaden für unvergleichliche Sommernächte, Relax! Tagesurlaube – und am Sonntagabend ist beim Kauf einer Abendkarte der Sauna-Eintritt inklusive. Ein Tipp, um den neuen Saunagarten mit Außensauna und viele frisch umgebaute Bereiche zu erkunden! Dazu: Schwimmkurse für Klein und Groß.

An der Poolbar gibt‘s kühle Drinks und feine Snacks.

Zu viel Sonne oder zu viel Regen? Ganz egal: Im AQUA DOME hat das Sommerfeeling im vitalisierenden Thermalwasser in 12 Becken (25–36 °C), umgeben von 3000er-Gipfeln, immer Saison – selbst bei unbeständigem Wetter. Die Poolbar serviert dazu kühle Drinks sowie feine Häppchen unter freiem Himmel. Und beim „Mondscheinbaden 2.0“ ist eine romantische Auszeit, immer freitags bis 24 Uhr, inklusive Prosecco oder Orangensaft in unvergleichlicher Atmosphäre garantiert. Für Sommerabende im Fackelschein und mit leckerer Kulinarik.

Sommer im AQUA DOME: Das heißt dank getrennter Bereiche aber auch Badespaß für alle. Ob zu zweit oder mit der ganzen Familie. Das separate Thermen-Schiff „Alpen Arche Noah“ für die kleinen Gäste hat soeben neue Attraktionen an Bord genommen, die entdeckt werden wollen.

Saunafans sollten sich dagegen die News in der Saunalandschaft nicht entgehen lassen: Entdeckungen garantiert! Mit einem Aufzug schwebt man von der Schluchtensauna in den neu gestalteten Saunagarten mit Liegen am Bachlauf, einem Wasserfall und einer harmonisch gerundeten neuen Außensauna mit automatischen Aufgüssen.