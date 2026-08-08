Erntezeit, Tipps und Risiken
Gesundes Naschen aus Tirols Wäldern: Was Beeren-Sammler beachten sollten
Vitalstoffbomben zum selber pflücken: Himbeeren, Heidelbeeren, Walderdbeeren (von links) sind neben Brom- und Preiselbeeren jene Arten, die bei vielen Menschen für Sammelfreude beim Waldspaziergang sorgen.
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Worauf sollte beim Ernten von Wald-Erdbeeren, Himbeeren, Heidelbeeren und Co. geachtet werden? Wo herrscht Verwechslungsgefahr? Alles zu den fünf beliebtesten Beerensorten.
🔵 Heidelbeeren
Süß, saftig, blau und meist in Massen auftretend. Soweit die Hauptmerkmale der auch Blau- oder Schwarzbeere genannten Heidelbeere. Wer einmal naschend inmitten der Sträucher steht, kann sich nur schwer von den köstlichen Vitaminbomben losreißen. Um den Magen nicht überzustrapazieren empfiehlt es sich deshalb, bei Wanderungen Sammelbehälter mitzunehmen.
Wer Zeit mitbringt, kann bei Heidelbeeren lange sammeln. Die Sträucher bedecken oft große Wald- und Almflächen.
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🌿 Wo und wann sind sie zu finden?
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