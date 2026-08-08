Gesundes Naschen aus Tirols Wäldern: Was Beeren-Sammler beachten sollten

Worauf sollte beim Ernten von Wald-Erdbeeren, Himbeeren, Heidelbeeren und Co. geachtet werden? Wo herrscht Verwechslungsgefahr? Alles zu den fünf beliebtesten Beerensorten.

Süß, saftig, blau und meist in Massen auftretend. Soweit die Hauptmerkmale der auch Blau- oder Schwarzbeere genannten Heidelbeere. Wer einmal naschend inmitten der Sträucher steht, kann sich nur schwer von den köstlichen Vitaminbomben losreißen. Um den Magen nicht überzustrapazieren empfiehlt es sich deshalb, bei Wanderungen Sammelbehälter mitzunehmen.