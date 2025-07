Hulk Hogans Sohn bricht sein Schweigen und gibt Einblicke in das Familienleben

Nick Hogan erinnert mit rührenden Worten an seinen verstorbenen Vater Hulk Hogan und gibt nun auf Instagram Einblicke in eine Familie hinter dem Vorhang.

Florida – In Clearwater Beach feierte ein junger Mann seinen 35. Geburtstag in tiefer Trauer. Nick Hogan hat seinen Vater verloren. Hulk Hogan starb am 24. Juli im Alter von 71 Jahren. Drei Tage später findet sein Sohn in einem Posting auf Instagram Worte, die mehr sagen als jede offizielle Würdigung. Auf Instagram schreibt Nick: „Mein Vater war der unglaublichste Mensch, den ich je gekannt habe und wird immer mein Held sein. Er war nicht nur der beste Vater, sondern auch mein Mentor und mein bester Freund.“

Zu sehen sind Bilder aus Kindertagen, Vater-Sohn-Momente am Strand, Erinnerungen an die starken Schultern des „Big Dogs“, wie Nick Hogan seinen Vater nennt. Er zeichnet ein Bild von einem Muskelpaket mit Stirnband und dem emotionalen Rückgrat einer Familie, die in der Öffentlichkeit lebte – und dort oft auseinanderbrach.

Zuletzt viel Familienzeit

Hulk Hogan war dreimal verheiratet und fand sich beruflich in Reality-TV, Boulevard-News und juristischen Problemen. In den letzten Jahren, so erzählt Nick Hogan auf der Social-Media-Plattform, sei etwas zurückgekehrt, das in seiner Familie nicht selbstverständlich war: Nähe: „Ich habe in den letzten Jahren viel Zeit mit meinem Vater verbracht, nachdem ich zurück nach Florida gezogen bin, und ich bin dankbar für diese Erinnerungen.“

In den Tagen nach dem Tod Hogans – der laut Familie im Kreis seiner Liebsten friedlich einschlief – sammeln sich digitale Beileidsbekundungen. So entsteht inmitten öffentlicher Kommentare ein intimes Familienporträt: Tana Lea, Nick Hogans Ehefrau, schreibt: „Dein Vater liebte dich mehr als alles andere. Er strahlte jedes Mal, wenn er in deiner Nähe war.“ Auch Hogans Witwe Sky Daily kommentiert: „Dein Vater hätte nicht stolzer auf den Sohn sein können, der du bist – loyal, liebevoll, fleißig.“ Sie nennt Nick das, was auch Hogan immer wieder öffentlich betonte: den verlässlichen Fels, wenn es darauf ankam.

Zerrüttet mit Tochter Brooke

Nicht alle familiären Bande ließen sich vor dem Tod reparieren. Besonders das Verhältnis zu Tochter Brooke blieb bis zuletzt angespannt – ein tiefer Riss, der Hogan offenbar bis zuletzt beschäftigte. Insider berichten, er habe immer auf eine Versöhnung gehofft. Noch in seinen letzten Tagen sei dies sein sehnlichster Wunsch gewesen. Seine Tochter hat erst vor wenigen Monaten Zwillinge geboren.

Hulk Hogan hat die Wrestling-Welt der TV-Bildschirme geprägt. Seine Karriere begann in den 70er-Jahren, sein Kampfschrei – „Whatcha gonna do, brother?“ wurde weltberühmt. In Serien wie „Thunder in Paradise“ versuchte er sich auch als Schauspieler. Im Herbst 2011 erschien das Xbox 360 Videospiel „Hulk Hogan’s Main Event“.

Neben zahlreicher Titel, Plakaten und nostalgischer Fans bleiben der Öffentlichkeit nun auch Sätze von Sohn Nick: „Danke, dass du der beste Vater der Welt warst. Ich liebe dich so sehr, Big Dog, und ich werde dich immer vermissen.“