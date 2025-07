TT zu Gast: Geschichte, Genuss und Begegnung in Kramsach

Im Rahmen ihrer diesjährigen „TT zu Gast“-Tour macht die Tiroler Tageszeitung am Freitag, 25. Juli, Station im Museum Tiroler Bauernhöfe in Kramsach

Die TT begrüßte am 25. Juli rund 1000 Besucherinnen und Besucher im Museum der Tiroler Bauernhöfe. Neben dem 80-Jahr-Jubiläum der TT hat auch das Museum in Kramsach Grund zum Feiern: Seit 50 Jahren begeistert das Museum mit beeindruckenden Exponaten zur Geschichte der Tiroler Landwirtschaft.

Bei den Führungen durch das weitläufige Gelände mit 38 original erhaltenen Höfen, Ställen und Wirtschafts- und Nebengebäuden tauchten die Besucher tief in das Leben und Arbeiten früherer Generationen ein. Das Programm bot dabei für jeden etwas: Handwerksvorführungen wie Brotbacken und Korbflechten bis hin zu Kinderaktivitäten wie Hufeisenwerfen und Holzarbeiten. Besonders die Kinderspielstation, organisiert in Zusammenarbeit mit dem TVB, begeisterte die jungen Gäste und ließ sie in die Spiele der vergangenen Jahrhunderte eintauchen. Holz sägen, Boote bauen und selbst produzierte Seifenblasen: Hubert Kranz vom Tourismusverband zeigte gemeinsam mit Sarah und Sonja, wie die Kinder früher gespielt haben.