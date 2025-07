Kössener Straße nach Hangrutsch wieder befahrbar

Die nach einem Hangrutsch seit dem Wochenende gesperrte Kössener Straße (B 176) ist wieder einspurig befahrbar. Das teilte das Land Tirol am Montag in einer Aussendung mit. Die Straße war in der Nacht von Samstag auf Sonntag gesperrt worden, da nach dem Hangrutsch noch Material abbrach und weiter Regen gemeldet war.