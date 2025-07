Kurz nach Meldung über Tod: Brandl erhält posthum Großen Österreichischen Staatspreis

Wien, Graz – Der am Sonntag im Alter von 66 Jahren verstorbene Maler Herbert Brandl wird posthum mit dem Großen Österreichischen Staatspreis ausgezeichnet. Das teilte Kulturminister Andreas Babler (SPÖ) am Montag in einer Aussendung mit. „Für sein herausragendes Lebenswerk wurde er vom Österreichischen Kunstsenat für den Großen Österreichischen Staatspreis nominiert. Als Zeichen der Anerkennung wird die Urkunde posthum verliehen“, so Babler.