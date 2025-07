Home-Invasion in Nassereith: 86-jähriger Hausbesitzer bei brutalem Überfall schwer verletzt

In der Nacht auf Freitag kam es in Nassereith zu einem gewaltsamen Einbruch, bei dem ein 86-jähriger Hausbesitzer schwer verletzt wurde. Der mutmaßliche Täter, ein 35-Jähriger, konnte kurz nach der Tat festgenommen werden.

Nassereith – In der Nacht auf Freitag ereignete sich in Nassereith ein brutaler Überfall – eine sogenannte „Home Invasion“ – in einem Einfamilienhaus. Wie die Polizei berichtet, gelangte ein 35-jähriger Ukrainer über einen unversperrten Hintereingang in das Gebäude und traf im ersten Stock auf den schlafenden, 86-jährigen Hausbesitzer. Als dieser erwachte, sei er von dem Eindringling mit Faustschlägen und Fußtritten attackiert worden. Der Täter habe dabei eine Geldtasche mit Bargeld gestohlen, die auf dem Nachttisch lag.