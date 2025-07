Trump gibt Putin „zehn oder zwölf Tage“ bis zum Kriegsende in der Ukraine

Kiew, Moskau – US-Präsident Donald Trump setzt dem russischen Präsidenten Wladimir Putin eine Frist von „zehn bis zwölf Tagen“, um den Ukraine-Krieg zu beenden. Das neue Ultimatum beginne am heutigen Tage, sagte Trump am Montag bei einem Treffen mit dem britischen Premierminister Keir Starmer in Schottland. „Es gibt keinen Grund zu warten, wir sehen einfach nicht, dass Fortschritte gemacht werden“, sagte Trump. Er sei „enttäuscht“ von Putin, betonte der US-Präsident weiter.