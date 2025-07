Neugeborenes in Babyschale von Vater mit Auto überfahren

Schrecklicher Unfall in Deutschland: Ein Neugeborenes ist auf einem Parkplatz in Altheim im Osten von Baden-Württemberg tödlich verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen soll sich das Mädchen in einer Babyschale hinter dem Auto seines Vaters befunden haben. Der Vater sei beim Rückwärtsfahren wohl davon ausgegangen, dass das Neugeborene bereits im Auto sei. Dabei soll das bis zu vier Wochen alte Mädchen aus der Babyschale gefallen und vom Auto erfasst worden sein.