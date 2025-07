Zwei-Staaten-Lösung: Konferenz im Schatten des Gaza-Kriegs

New York – Vertreter der UNO-Mitgliedstaaten beraten seit Montag in New York über die Zukunft der Palästinensergebiete und eine Wiederbelebung der Idee einer Zwei-Staaten-Lösung im Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern. Israel und die USA werden an dem dreitägigen Treffen nicht teilnehmen.