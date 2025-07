Von Baumstamm am Kopf getroffen: Forstarbeiter in Serfaus in Klinik geflogen

Serfaus – Am Montag wurde ein 40-Jähriger bei Forstarbeiten in Serfaus von einem Baumstamm am Kopf getroffen. Der Mann war gemeinsam mit einem 44-Jährigen und einer 24-Jährigen gegen 14.20 Uhr mit Holzschlägerungsarbeiten beschäftigt. Er schnitt einen Baum um, welcher auch entlang der vorgesehenen Falllinie umstürzte.