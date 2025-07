Nach vier Schafsrissen in Lavant: Wolf in Osttirol zum Abschuss freigegeben

Lavant– Die Tiroler Landesregierung aus ÖVP und SPÖ hat erneut eine Abschussverordnung für einen sogenannten Schadwolf erlassen - diesmal für einen solchen in Osttirol. Der Grund: In einem Almgebiet im Gemeindegebiet von Lavant waren am 1. Juli, am 8. Juli und am 25. Juli insgesamt vier tote Schafe aufgefunden worden. Nach einer amtstierärztlichen Begutachtung bestand zunächst im Falle der beiden Risse am 1. und 8. Juli der Verdacht auf die Beteiligung eines Wolfes.