Sommerregen, Urlaubshitze oder Stau? Mit diesen Podcast-Folgen kommt keine Langeweile auf

Wir haben den besten Hörgenuss für den Sommer herausgesucht. Mit diesen fünf interessanten Podcast-Folgen aus der „Gut zu wissen"-Reihe ist gute Unterhaltung garantiert.

🎧 Was wirklich gegen das nächtliche Schnarchen hilft

Getrennte Schlafzimmer können Ehen retten – zumindest, wenn der Partner so laut schnarcht, dass die Wände wackeln. Diesen Zustand muss man aber nicht stoisch ertragen, wie der Leiter der Universitätsklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde in Innsbruck, Benedikt Hofauer erklärt. Er verrät, welche Mittel gegen die nächtliche Lärmbelästigung helfen, welchen Einfluss unser Lebensstil hat und warum man seinen schnarchenden Partner zum Didgeridoo-Spielen überreden sollte.

🎧 Richtige Ernährung bei Rückenschmerzen – was unser Essen mit dem Kreuz macht

Rückenschmerzen zählen zu den häufigsten Beschwerden im Alltag – egal ob im Büro, beim Sport oder durch Fehlhaltungen. Doch was viele nicht wissen: Auch die Ernährung hat Einfluss auf unsere Rückengesundheit. Die Tiroler Ernährungsexpertin Angelika Kirchmaier spricht darüber, wie bestimmte Lebensmittel Rückenschmerzen vorbeugen und lindern können. Man erfährt, welche Nährstoffe wichtig für Wirbelsäule, Muskeln und Gelenke sind – und was man besser vermeiden sollte.

🎧 So steht es um die Tiny Häuser in Tirol

Tiny Häuser sind längst nicht mehr nur ein US-amerikanisches Modephänomen. Auch in Tirol ist die Nachfrage nach einem kleinen Häuschen, das leistbar ist und idealerweise irgendwo in der Natur steht, groß. Monika Poberschnigg-Scheiber führt ihren Holzbaubetrieb bereits in der vierten Generation in Lermoos im Außerfern und hat sich mit ihren MitarbeiterInnen auf den Bau von Tiny Houses spezialisiert. Sie weiß um die Vorteile, aber auch die Herausforderungen, die die Häuschen in Tirol bieten.

🎧 Worauf es bei Erbe und Testament ankommt

Über Testament und Erbrecht wird nicht gerne gesprochen, in Tirol hat nur ein Bruchteil vorgesorgt. Woran liegt das? Was sind häufige falsche Annahmen? Sollte jeder und jede ein Testament aufsetzen? Dazu steht die Tiroler Juristin und angehende Notarin Carina Kern in der Podcast-Folge Frage und Antwort.

🎧 Marcel Clementi, sind positive Gedanken wirklich der Schlüssel zum Glück?

Sein Podcast, sein Buch und sein Festival tragen den Titel „Good Vibes“. Er selbst bezeichnet sich als sehr glücklich. Wir haben den Tiroler Yogalehrer Marcel Clementi bei „Podcast am Berg“ in der Axamer Lizum in einer Gondel befragt, ob er immer alles rosig sieht und was die richtige Denkweise bewirken kann.