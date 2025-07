Drei Tote nach Schüssen vor Casino in den USA

Bei einem Schusswaffenangriff vor einem Casino im US-Staat Nevada sind drei Menschen gestorben. Das teilten die örtlichen Behörden mit. Zwei weitere Verletzte seien im Krankenhaus und in kritischem Zustand. Die Tat ereignete sich am Montagmorgen (Ortszeit). Der mutmaßliche Schütze sei gestellt worden und habe dabei ebenfalls eine Schussverletzung erlitten. Er sei ins Krankenhaus gebracht worden.

Schusswaffen sind in den USA leicht erhältlich und in großer Zahl im Umlauf. Nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC sterben jedes Jahr Zehntausende Menschen infolge von Schusswaffenverletzungen. Bei Kindern und Jugendlichen gehören sie zu den häufigsten Todesursachen - laut Daten von 2023 noch vor Verkehrsunfällen. In vielen Schulen finden bereits früh regelmäßig Übungen für den Ernstfall statt.